Разрешено к публикации: в Ливане погиб офицер спецназа "Эгоз"
время публикации: 02 октября 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 15:12
Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, офицер спецназа "Эгоз".
Эйтан Ицхак Остер стал первым израильским военнослужащим, погибшим на ливанской территории после начала наземной операции в южном Ливане.
С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 347 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 716 военнослужащих ЦАХАЛа.