Разрешено к публикации: в Ливане погиб офицер спецназа "Эгоз"

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, офицер спецназа "Эгоз".

Эйтан Ицхак Остер стал первым израильским военнослужащим, погибшим на ливанской территории после начала наземной операции в южном Ливане.

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 347 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 716 военнослужащих ЦАХАЛа.