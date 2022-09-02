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    В Израиле

    Опрос "Mаарива": блок Нетаниягу теряет позиции

    время публикации: | последнее обновление:
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    Опрос
    Olivier Fitoussi/FLASH90

    Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Панельс Политикс" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, право-религиозный блок во главе с Биньямином Нетаниягу набрал бы 58 мандатов. Это самый низкий показатель по данным опросам с начала предвыборной кампании.

    "Ликуд" набирает 31 мандат, оставаясь крупнейшей фракцией в Кнессете. На втором месте – "Еш Атид" с 24 мандатами. У "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, Гади Айзенкотом и Гидеоном Сааром – 13 мандатов, столько же, 13 – у блока партий "Ционут Датит"-"Оцма Йегудит" Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

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    У партии ШАС – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" набирает 6 мандатов, столько же, 6 – у Объединенного списка арабских партий. У НДИ, "Аводы" и МЕРЕЦ – по 5 мандатов. Партия РААМ набирает 4 мандата.

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    Партия "Руах Ционит" отдаляется от прохождения электорального барьера, набирая всего 1,9% голосов. У партии "Цаирим Боарим" – 0,6%, у "Калькалит" Ярона Залихи – 0,6%. Партия "Исраэль Хофшит Демократит" набирает 0,2% голосов.

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