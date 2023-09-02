35-я суббота протестов. В Тель-Авиве на акцию вышли более 100 тысяч человек

Вечером в субботу, 2 сентября, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Это 35-я субботу протестов.

Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 101 тысячи человек (это больше, чем на прошлой и позапрошлой неделе). Как правило, к моменту завершения акции совокупное число участников примерно на 10% больше, чем по состоянию на 21:00.

Массовые акции протеста также проходят в Хайфе, Иерусалиме и многих других городах Израиля.

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Отметим, что сегодняшние акции протеста проводятся после погрома, который устроили в Тель-Авиве нелегалы из Эритреи. В ходе столкновений пострадали около 170 человек, в том числе почти 50 полицейских.