Акция протеста против правительств Эритреи в Тель-Авиве закончилась беспорядками, более 130 пострадавших
В субботу, 2 сентября, сотни выходцев из Эритреи, добивающихся политического убежища в Израиле, вышли на акцию протеста против фестиваля, который посольство Эритреи намеревалось провести во второй половине дня на улице Яд Харуцим в Тель-Авиве.
Демонстрация очень быстро превратилась в беспорядки. Скандируя "Израиль поддерживает диктатуру!", демонстранты начали швырять камни, доски и мешки с мусором в сотрудников полиции. Почувствовав, что им угрожает опасность, полицейские стали стрелять в воздух.
Протестующие, прорвавшись через ограждения, разбили окна в зданиях на улице Яд Харуцим и лобовые стекла нескольких автомобилей.
Как сообщает пресс-служба полиции, участниками акции протеста было подожжено здание зала торжеств и разграблены несколько магазинов. Также серьезный ущерб был причинен полицейской машине.
Были приняты меры для разгона толпы, полиция использовала светошумовые гранаты.
Несколько протестующих были задержаны.
По уточненным данным МАДА, медицинская помощь была оказана 135 пострадавшим. Из них 15 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести или легком. Среди пострадавших легко более 30 сотрудников полиции, получивших ушибы от брошенных в них камней и других предметов.