Акция протеста против правительств Эритреи в Тель-Авиве закончилась беспорядками, более 130 пострадавших

В субботу, 2 сентября, сотни выходцев из Эритреи, добивающихся политического убежища в Израиле, вышли на акцию протеста против фестиваля, который посольство Эритреи намеревалось провести во второй половине дня на улице Яд Харуцим в Тель-Авиве.

Демонстрация очень быстро превратилась в беспорядки. Скандируя "Израиль поддерживает диктатуру!", демонстранты начали швырять камни, доски и мешки с мусором в сотрудников полиции. Почувствовав, что им угрожает опасность, полицейские стали стрелять в воздух.

Протестующие, прорвавшись через ограждения, разбили окна в зданиях на улице Яд Харуцим и лобовые стекла нескольких автомобилей.

adv_12 m_ar_1

Как сообщает пресс-служба полиции, участниками акции протеста было подожжено здание зала торжеств и разграблены несколько магазинов. Также серьезный ущерб был причинен полицейской машине.

Были приняты меры для разгона толпы, полиция использовала светошумовые гранаты.

Несколько протестующих были задержаны.

adv_13 m_ar_2

По уточненным данным МАДА, медицинская помощь была оказана 135 пострадавшим. Из них 15 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести или легком. Среди пострадавших легко более 30 сотрудников полиции, получивших ушибы от брошенных в них камней и других предметов.