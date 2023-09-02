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    В Израиле

    Акция протеста против правительств Эритреи в Тель-Авиве закончилась беспорядками, более 130 пострадавших

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба полиции Израиля
    Пресс-служба полиции Израиля
    Пресс-служба полиции Израиля     ВСЕ ФОТО

    В субботу, 2 сентября, сотни выходцев из Эритреи, добивающихся политического убежища в Израиле, вышли на акцию протеста против фестиваля, который посольство Эритреи намеревалось провести во второй половине дня на улице Яд Харуцим в Тель-Авиве.

    Демонстрация очень быстро превратилась в беспорядки. Скандируя "Израиль поддерживает диктатуру!", демонстранты начали швырять камни, доски и мешки с мусором в сотрудников полиции. Почувствовав, что им угрожает опасность, полицейские стали стрелять в воздух.

    Протестующие, прорвавшись через ограждения, разбили окна в зданиях на улице Яд Харуцим и лобовые стекла нескольких автомобилей.

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    Как сообщает пресс-служба полиции, участниками акции протеста было подожжено здание зала торжеств и разграблены несколько магазинов. Также серьезный ущерб был причинен полицейской машине.

    Были приняты меры для разгона толпы, полиция использовала светошумовые гранаты.

    Несколько протестующих были задержаны.

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    По уточненным данным МАДА, медицинская помощь была оказана 135 пострадавшим. Из них 15 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести или легком. Среди пострадавших легко более 30 сотрудников полиции, получивших ушибы от брошенных в них камней и других предметов.

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