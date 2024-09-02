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Израиль

Задержан виновный в смертельной аварии на 79-й трассе: был пьян, пытался скрыться

время публикации: 02 сентября 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 09:03
Задержан виновный в смертельной аварии на 79-й трассе: был пьян, пытался скрыться
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщила, что по подозрению в виновности в аварии со смертельным исходом, неоказании помощи пострадавшему и вождении в нетрезвом состоянии был задержан 26-летний житель Каабии.

Рано утром 1 сентября на 79-й трассе около развязки Гилам (к востоку от Хайфы) автомобиль насмерть сбил мужчину 49 лет, жившего в Нацерете.

По версии следствия, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости въехал на заправку рядом с 79-й трассой, сбив мужчину, который садился в свой автомобиль, припаркованный на обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель, виновный в аварии, выбрался из машины и попытался убежать, но вскоре был задержан полицией. В салоне его автомобиля были найдены бутылки с алкоголем.

Суд продлил арест задержанного до 5 сентября.

Израиль
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К востоку от Хайфы автомобиль насмерть сбил мужчину