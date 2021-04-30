На горе Мерон обрушилась трибуна. Пострадали десятки людей
На горе Мерон, на которой проходит массовое празднование Лаг ба-Омер, под зрителями обрушилась трибуна.
В "твиттере" 20-го телеканала сообщается, что пострадали десятки людей.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Организована доставка людей в больницы.
Состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. Вызваны вертолеты медицинской службы для эвакуации пострадавших.
Полиция сообщила, что дороги к горе Мерон перекрыты для любого транспорта. Разрешено движение только машин спасательных служб.
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