Коалиции, переговоры и скандал на заседании правительства. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Депутат Кнессета Ави Дихтер ("Ликуд") – один из наименее активных политиков с точки зрения присутствия в социальных сетях. На этой неделе Дихтер нарушил свой "обет молчания" и поздравил депутат Офира Акуниса с назначением на пост министра юстиции. Прошло менее 24 часов, Акунис стал бывшим министром юстиции, а поздравление, опубликованное Дихтером, – одним из главных поводов для шуток.

Этот курьезный эпизод очень наглядно иллюстрирует бурные события уходящей недели, на исходе которой по-прежнему нет ответа на главные вопросы: куда движется израильская политическая система, будет ли создано правительство, и в каком составе. Более того, политики, от которых зависят ответы на эти вопросы, судя по всему, для себя не решили, какой выход для них оптимальный.

На повестке дня остались три основные возможности: 1) создание правительства во главе с Биньямином Нетаниягу, при условии того, что он предоставляет кому-то (Беннету, Саару или Ганцу) возможность быть первым в ротации, 2) коалиция блока противников премьер-министра (правительство Беннета-Лапида) или 3) пятые выборы, скорее всего прямые выборы премьер-министра.

На Бецалеля Смотрича продолжается давление, чтобы убедить его согласиться на создание коалиции при поддержке арабской партии РААМ, причем давление это оказывают не только в политических кругах, но и многие влиятельные раввины национально-религиозного лагеря. Шанс на то, что Смотрич поддастся на это давление, в настоящий момент призрачный.

Возможность того, что Биньямин Нетаниягу уступит первое место кому-либо в "Ликуде", более не рассматривается, в первую очередь из-за отсутствия договоренностей в партии Нетаниягу по поводу личности кандидата, а также из-за возражений Гидеона Саара, без которого такой процесс не имеет смысла.

Если будет создана коалиция во главе с Биньямином Нетаниягу, это станет чудом, после которого премьер-министра можно будет официально объявить "Гарри Гудини израильской политики". Степень недоверия по отношению к премьер-министру со стороны потенциальных партнеров настолько высока, что потребуется нечто из ряда вон выходящее для его преодоления.

Ключевой фигурой является Гидеон Саар. Даже если Нафтали Беннет получит официальное предложение от Нетаниягу и согласится на него, это не означает, что Саар последует за Беннетом. Без Саара у Нетаниягу нет 61 мандата, а на коалицию, опирающуюся на РААМ, не согласится Смотрич. Если Бени Ганц примет предложение, которое ему уже было сделано, то неясно зачем Беннету, который может через две недели занять канцелярию премьер-министра, соглашаться на должность министра, даже очень влиятельного, в этой коалиции. Гидеон Саар на ротацию с Нетаниягу в настоящий момент не готов.

29 апреля стало известно, что переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" велись и были гораздо более предметными, чем казалось на первый взгляд. В частности, Ганц требовал, чтобы правительство было паритетным. Нетаниягу это требование отклонил. В блоке противников премьер-министра пытаются понять, идет ли речь о прозрачной политической манипуляции, цель которой повысить цену в глазах Лапида и Беннета и тем самым отстоять пост министра обороны или о реальных сомнениях Ганца. Ответа на данный момент нет ни у кого.

Еще один человек, получивший публичное предложение стать первым в ротации с премьер-министром – Гидеон Саар. По утверждению газеты "Исраэль а-Йом", он не отверг это предложение на корню, однако выдвинул длинный ряд требований, заведомо неприемлемых для премьер-министра. По сообщению издания, Саар требовал, чтобы Нетаниягу покинул пост премьер-министра на полтора года (Нетаниягу готов на год), а также настаивал на получении четырех портфелей для партии "Тиква Хадаша", в том числе портфелей министра обороны и просвещения. В окружении Саара заявили, что речь идет о fake news. "Ничего подобного не было", – утверждают в "Тиква Хадаша".

Остается Беннет. Глава "Ямины" не скрывает ни от кого, что одновременно ведет переговоры и с Нетаниягу, и с Лапидом. Переговоры в "блоке перемен" находятся на гораздо более продвинутой стадии. Беннет и Саар договорились об объединении двух фракций, что дает главе "Ямины" большую общественную легитимацию для получения поста премьер-министра. Становиться главой правительства с семью мандатами, когда в ходе предвыборной кампании сам Беннет говорил, что премьер-министром не может быть политик с 10 мандатами, было бы странно. Объединение с Сааром дает Беннету 13 мандатов и расширяет пространство для маневра.

Встреча Беннета и Мансура Аббаса многими была интерпретирована как дополнительный шаг в сторону создания "коалиции перемен". Эта предпосылка далеко не очевидна, и не исключена вероятность того, что Беннет хотел проверить, есть ли возможность добиться сближения Аббаса и Смотрича. Встреча эта повлекла шквал критики в адрес главы "Ямины" со стороны активистов его собственной партии. Атмосферу в whatsapp-группах активистов "Ямины" иначе как "интифадой" не назовешь. Добавьте к этому давление со стороны Айелет Шакед, явно предпочитающую коалицию с "Ликудом", яростные нападки влиятельных "бибистов" в социальных сетях (Шимон Риклин и бывший депутат от партии Беннета Инон Магаль – это только самые яркие примеры), и становится ясно, насколько дилемма Беннета серьезна. Лидер "Ямины" предпочитает союз с "Ликудом", прямо говорит об этом, но требует от Нетаниягу показать ему, как глава правительства может создать коалицию при его поддержке. Ответа у Нетаниягу нет, и Беннет продвигается по пути в канцелярию премьер-министра во главе правительства с Лапидом, Либерманом, Сааром и левыми.

Переговоры о создании коалиции противников премьер-министра напоминают хорошо отлаженный автомобиль, оказавшийся на плохом шоссе и то и дело подпрыгивающий на ухабах. У большинства партий, которые могут сформировать эту коалицию, есть одна большая общая цель: политическое устранение Биньямина Нетаниягу. Никто из блока "антибибистов" не может себе позволить стать тем, из-за кого коалиция не будет создана, а Нетаниягу останется у власти. Казалось, что это должно продиктовать необходимость быстро и относительно легко сформировать коалицию. Все оказалось совсем не так просто. Сама по себе паритетная конструкция спорна. "Ямина" и "Тиква Хадаша" объявили себя единственными правыми партиями этой коалиции. В НДИ удивленно поинтересовались, на каком основании их лишили титула правой партии. Следующими препонами стали вопросы числа министерских портфелей, которые получит каждый блок коалиции. В настоящий момент этот вопрос решен после того, как Яир Лапид согласился на то, чтобы правительство состояло из 24 министров (премьер-министр +23). Перед выборами "Еш Атид" говорила о кабинете из 18 министров, но вновь стало очевидно, что есть большая разница между предвыборными обещаниями и политической практикой. Сколько именно портфелей получит "правый блок", насчитывающий 13 депутатов, неизвестно (по информации NEWSru.co.il, это число варьируется от восьми до 10).

Продолжаются дискуссии и по поводу весомости министерских портфелей. Министерство обороны, министерство юстиции, министерство просвещения – все эти должности остаются предметом спора.

Разговоры о том, что во имя создания такой непростой коалиции всем придется оставить в стороне часть своих идеологических принципов, оказались не более чем разговорами. Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц уже заявил, что его партия будет продвигать законопроект о суррогатном материнстве. Партия "Наш дом Израиль" не готова на участие в коалиции ультраортодоксов, (если они не примут принципы, которые для них однозначно неприемлемы). Беннет со своей стороны настаивает на том, чтобы коалиционные соглашения оставляли открытой дверь для присоединения ШАС и "Яадут а-Тора". Лапид и Либерман возражают. В "Ямине" в ответ потребовали не передавать Либерману портфель министра финансов. В "Яадут а-Тора" и в ШАС, кстати, уже заявили, что не намерены присоединяться к правительству, которое в определенный момент должен возглавить Яир Лапид. Для правой части возможной коалиции будет достаточно, если хотя бы одна ультраортодоксальная партия воздержится при голосовании по приведению правительства к присяге, что освободит Беннета и Саара от необходимости отвечать на утверждение, согласно которому они создали правительство с "Аводой" и МЕРЕЦ при поддержке исламистов.

Несмотря на все препятствия, переговоры о создании коалиции противников Нетаниягу продолжаются. В окружении Беннета заявляют, что его целью остается формирование коалиции еще до истечения срока действия мандата премьер-министра. Лапид, в свою очередь, не торопится, исходя из того, что мандат наверняка будет передан ему, а за четыре недели проще прийти к стабильному соглашению, чем за четыре дня. В "Еш Атид" ожидают от Беннета окончательного прояснения его намерений. Ожидается, что это произойдет в ближайшие выходные.

О скандале вокруг назначения министра юстиции следует сказать особо. До сих пор неясно, что подтолкнуло Биньямина Нетаниягу на попытку назначения Офира Акуниса. Глава правительства отлично понимал, что речь идет шаге, противоречащем закону о паритетном правительстве, согласно которому на голосование кабинета министров могут быть вынесены лишь вопросы, по поводу которых есть согласие между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Нетаниягу понимал, что юридический советник правительства объявит это голосовании незаконным, а БАГАЦ скорее всего это решение Авихая Мандельблита утвердит. Возможно это был сознательно спровоцированный скандал с целью дополнительной консолидации сторонников в противостоянии с юридическим советником правительства. Возможно, это был плохо просчитанный шаг. В любом случае, этот скандал для многих стал символом приближающегося завершения эпохи Нетаниягу.