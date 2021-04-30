Гражданам Израиля будут запрещены полеты в страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
В ходе телефонного совещания правительство одобрило новые правила министерства здравоохранения, касающиеся выезда из Израиля в страны с высоким уровнем заболеваемости.
С 3 мая по 16 мая гражданам Израиля будет запрещен выезд в Украину, Эфиопию, Бразилию, Южную Африку, Индию, Мексику и Турцию.
Запрет не распространяется на стыковочные рейсы, во время которых транзитные пассажиры находятся на территории указанных стран менее 12 часов.
Пассажиры, не являющиеся гражданами Израиля, могут вылететь в эти страны при условии, что они проживают там постоянно.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2021
Минздрав требует запретить гражданам посещать страны с высоким уровнем заболеваемости
Минздрав требует запретить гражданам посещать страны с высоким уровнем заболеваемости