Гражданам Израиля будут запрещены полеты в страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

В ходе телефонного совещания правительство одобрило новые правила министерства здравоохранения, касающиеся выезда из Израиля в страны с высоким уровнем заболеваемости.

С 3 мая по 16 мая гражданам Израиля будет запрещен выезд в Украину, Эфиопию, Бразилию, Южную Африку, Индию, Мексику и Турцию.

Запрет не распространяется на стыковочные рейсы, во время которых транзитные пассажиры находятся на территории указанных стран менее 12 часов.

Пассажиры, не являющиеся гражданами Израиля, могут вылететь в эти страны при условии, что они проживают там постоянно.