ЗАКА: в результате трагедии на горе Мерон погибли не менее 28 человек
На горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске с одной из трибун возникла давка. (Отметим, что в первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).
Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что пострадали более ста человек, из них 38 в критическом состоянии.
Пресс-секретарь добровольческой организации ЗАКА в эфире радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в результате давки на горе Мерон погибли не менее 28 человек.
Отметим, что служба скорой помощи "Маген Давид Адом" пока эту информацию не подтвердила.
При этом уже известно, что в результате трагедии погибли десятки людей.
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