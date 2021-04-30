ЗАКА: в результате трагедии на горе Мерон погибли не менее 28 человек

На горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске с одной из трибун возникла давка. (Отметим, что в первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что пострадали более ста человек, из них 38 в критическом состоянии.

Пресс-секретарь добровольческой организации ЗАКА в эфире радиостанции "Кан Бет" сообщил, что в результате давки на горе Мерон погибли не менее 28 человек.

Отметим, что служба скорой помощи "Маген Давид Адом" пока эту информацию не подтвердила.

При этом уже известно, что в результате трагедии погибли десятки людей.