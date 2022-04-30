"Маан": машина террористов найдена сгоревшей в окрестностях Сальфита

Как сообщает палестинское агентство "Маан", автомобиль, в котором находились террористы, осуществившие теракт у въезда в Ариэль, найден сгоревшим недалеко от Сальфита, между деревнями Санирия и Бидья.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, в пятницу, 29 апреля, у западного въезда в Ариэль был осуществлен теракт, в результате которого погиб израильтянин.

По данным расследования, двое террористов подъехали к блокпосту на автомобиле, застрелили одного из охранников, который в этот момент закрыл собой свою коллегу и, тем самым, спас ей жизнь. После этого террористы скрылись. Существует предположение, что они могли направиться в деревню Сальфит. Военнослужащие ЦАХАЛа ведут их поиски.