Прогноз погоды на 30 апреля: жарко и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 апреля, температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Пустынный ветер (шарав). Сухо. На юге повышенная запыленность воздуха. Вечером жара спадет, влажность повысится.

В Иерусалиме – 16-29 градусов, в Тель-Авиве – 20-29, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 18-31, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 26-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-23, в Ариэле – 16-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-33, на Голанских высотах – 18-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье жара спадет. В понедельник – облачно, повышение температуры. Во вторник будет жарко и солнечно.