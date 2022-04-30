Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2022 г., 05:26

Прогноз погоды на 30 апреля: жарко и сухо, шарав

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 30 апреля: жарко и сухо, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 апреля, температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Пустынный ветер (шарав). Сухо. На юге повышенная запыленность воздуха. Вечером жара спадет, влажность повысится.

В Иерусалиме – 16-29 градусов, в Тель-Авиве – 20-29, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 18-31, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 26-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-23, в Ариэле – 16-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-33, на Голанских высотах – 18-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-140 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье жара спадет. В понедельник – облачно, повышение температуры. Во вторник будет жарко и солнечно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:25 Прогноз погоды на 1 мая: прохладно, переменная облачность, местами слабые дожди
05:19 В результате пожара в Лоде пострадал пожилой мужчина
01:14 На 444-й трассе автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
00:10 В Иерусалиме перевернулся автомобиль, тяжело травмирован ребенок
22:37 ДТП в Бней-Браке; мотоциклист получил тяжелые травмы
21:28 Разрешено к публикации имя израильтянина, погибшего в результате теракта у въезда в Ариэль
19:39 Силы ЦАХАЛа и ЯМАМ задержали двух террористов, осуществивших теракт у въезда в Ариэль
16:36 Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, похищена
15:17 Расследование: террористы прибыли к блокпосту у въезда в Ариэль на машине с украденными номерными знаками
14:51 Возле населенного пункта Далият аль-Кармель вспыхнул сильный пожар
Загрузка...