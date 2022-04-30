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NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2022 г., 15:17

Расследование: террористы прибыли к блокпосту у въезда в Ариэль на машине с украденными номерными знаками

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Продолжается расследование теракта, осуществленного арабскими террористами у въезда в Ариэль 29 апреля. Согласно видео, снятому камерами наблюдения, террористы прибыли к блокпосту на машине с номерными знаками желтого цвета.


Однако проверка показала, что эти номерные знаки не соответствуют типу транспортного средства. Это означает, что номерные знаки были украдены или незаконно перенесен на этот автомобиль с другого транспортного средства.

Согласно имеющимся данным, номерной знак соответствует Mazda MVP, а террористы прибыли на автомобиле Suzuki.

Ранее палестинские СМИ сообщили, что машина террористов была найдена сгоревшей в окрестностях Сальфита, между деревнями Санирия и Бидья.

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