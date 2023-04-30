БАГАЦ распорядился изменить процедуру усыновления нееврейских детей в Израиле

В воскресенье, 30 апреля, Высший суд справедливости рассмотрел обращение Движения за прогрессивный иудаизм, требовавшее изменить процедуру усыновления нееврейских детей в Израиле, в частности, отменить обязательное прохождение ребенком ортодоксального гиюра при главном раввинате, чтобы быть переданным на воспитание в религиозную семью.

Действующий порядок усыновления был установлен много лет назад Службой по делам детей при министерстве социального обеспечения, представители которой в суде утверждали, что существующая процедура защищает интересы детей.

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Сайт Walla News пишет, что судьи БАГАЦ приняли сторону истцов, предложив государству смягчить свою позицию по этому вопросу, и впредь принимать решение о гиюре в каждом случае индивидуально, исходя из интересов конкретного ребенка.

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Сайт издания "Исраэль а-Йом" отмечает, что реформистское движение обратилось в суд еще 20 лет назад.

В законе об усыновлении говорится, что ребенок и его усыновители должны принадлежат к одной религиозной конфессии. Кроме того, в законе о дееспособности и опекунстве ("хок ха-кашрут ха-мишпатит") говорится, что ребенок не может быть обращен в религию, отличную от религии его родителей или человека, который изъявил намерение его усыновить за шесть месяцев до перехода в другую религию, при этом суд доложен быть уверен в том, что это переход в другую религию ребенком необходим для его усыновления этим лицом в соответствии с законом об усыновлении.

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Служба по делам детей до сегодняшнего дня предпочитала передавать на усыновление детей только ортодоксальным семьям, предъявляя к усыновителям определенные требования. В частности, для получения ребенка на усыновление семья должна была соблюдать кашрут и чтить святость субботы, а также гарантировать, что ребенок будет находиться в системе государственного религиозного образования. В частности, семьи, чьи дети учатся в государственных школах, были до сегодняшнего дня лишены права на усыновления детей. Также не могли усыновить детей однополые семьи вне зависимости от принадлежности к конфессии.