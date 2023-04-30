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    В Израиле

    Представлена программа по снижению стоимости яслей для детей до трех лет

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    Биньямин Нетаниягу и Бецалель Смотрич
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    В воскресенье, 30 апреля, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр просвещения Йоав Киш представили программу по снижению стоимости дошкольных учреждений для детей в возрасте до трех лет. Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что его правительство приступает к реализации предвыборного обещания сделать ясли для детей до трех лет бесплатными, и речь в данном случае идет о первом этапе программы.

    На сегодняшний день около 70% детей в возрасте от двух до трех лет посещают дошкольные учреждения, из них только 25% ходят в ясли, находящиеся под контролем министерства образования, остальные дети посещают частные детские сады. Еще около 30% детей находятся дома с одним из родителей или бабушками и дедушками.

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    В Израиле около 180 тысяч детей в возрасте от 2 до 3лет. При этом только 3245 частных яслей находятся под контролем государства.

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    Биньямин Нетаниягу пообещал, что за счет льготных единиц сократятся налоговые отчисления работающих родителей в Институт национального страхования, что поможет увеличить доход семьи с двумя работающими родителями на сумму до 940 шекелей.

    Согласно представленной программе, с января 2024 года каждый работающий родитель будет получать 2 льготные единицы за каждого ребенка в возрасте до трех лет.

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    Авторы программы полагают, что с сентября 2023 года за счет специальных выплат, отрицательного подоходного налога и льготных единиц станет возможным полностью субсидировать ясли, находящиеся под контролем государства.

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    В течение 5 лет будет выделено 2 миллиарда шекелей на строительство контролируемых министерством просвещения яслей. По мнению авторов программы, через пять лет любой родитель сможет записать своего ребенка в субсидированные ясли, находящиеся под контролем государства.

    Министр финансов Бецаль Смотрич добавил, что программа предусматривает также улучшение условий труда работников дошкольных учреждений. Правительство выделит 200 миллионов шекелей на создание новых ставок инспекторов, наблюдающих за работой яслей, а также для обучения и повышения квалификации работников яслей. В субсидируемых яслях доплата на ребенка вырастет на 25% с 1100 шекелей до 1700 шекелей на ребенка.

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