Реформа, бюджет, закон о призыве: возобновляется работа Кнессета 25-го созыва

Сегодня, 30 апреля, открывается летняя сессия Кнессета 25-го созыва. 1 мая состоится первое пленарное заседание, в котором планируется участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы парламентской оппозиции Яира Лапида.

Сессия открывается на фоне продолжающегося противостояния сторонников и противников реформы. Переговоры при посредничестве президента также возобновятся на этой неделе, однако в последние дни атмосфера на переговорах заметно обострилась. В оппозиции обвиняют министра юстиции Ярива Левина в том, что его выступление на митинге сторонников реформы, состоявшемся 28 апреля, "было подстрекательским и продемонстрировало отсутствие у него реального желания прийти к соглашению".

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Глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил, выступая на митинге противников реформы в Кфар-Сабе: "Недопустима ситуация, при которой правительство с одной стороны продолжает переговоры в канцелярии президента, а министр юстиции выступает с оскорбительными и подстрекательскими речами".

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В свою очередь, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман призвал "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" покинуть переговоры с "Ликудом" по реформе. "Любая договоренность – это выигрыш нынешней коалиции, которая получит легитимацию и возможность продолжить свое существование", – сказал Либерман.

В "Ликуде" обвиняют партию "Еш Атид" в сознательной попытке сорвать переговоры. "До тех пор, пока представители "Еш Атид" будут участвовать в переговорах, ни к каким договоренностям прийти нельзя. Переговоры должны вестись с "Махане Мамлахти"", – заявляют анонимные источники в "Ликуде", слова которых цитирует "Кан".

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В партии Яира Лапида утверждают, что их позиция согласована с позицией партии Бени Ганца. Депутат от "Махане Мамалахти" Гидеон Саар заявил накануне, что переговоры будут продолжаться еще долго. "Мы не готовы на компромиссы по основным принципам израильской демократии, но сделаем все возможное для того, чтобы добиться соглашения. В настоящий момент стороны продолжают представлять свои позиции по кардинальным вопросам. Для достижения соглашения необходимо время", – сказал Саар.

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В политических кругах полагают, что Биньямин Нетаниягу сделает все возможное для того, чтобы не продвигать законы по реформе без достижения соглашений у президента.

Не позднее 29 мая Кнессет должен утвердить проект государственного бюджета во втором и третьем чтениях.

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Одновременно продолжается дискуссия вокруг закона о призыве. Согласно коалиционным соглашениям, он должен быть утвержден еще до того, как Кнессет проголосует за проект государственного бюджета. В коалиции понимают, что сделать это не представляется возможным. В настоящий момент обсуждается возможность утвердить этот законопроект в первом чтении и продолжить обсуждение уже после голосования по бюджету.

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30 апреля правительство намерено рассмотреть предложение, представленное министром развития Негева и Галилеи Ицхаком Васерлауфом ("Оцма Иегудит"), согласно которому которому "сионистские ценности, в том виде, в котором они фигурируют в Основном законе о национальном характере государства, станут направляющими и решающими при формировании политики правительства, а также всех ее звеньев и структур". Это решение, по замыслу его инициаторов, должно придать практическую силу Основному закону о национальном характере государства. В окружении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары заявляют, что это предложение сопряжено с "юридическими сложностями".

Несмотря на отсрочку, вопрос юридической реформы остается главным на повестке дня. В минувшие выходные телеканал "Кешет" сообщил, что в коалиции готовятся к кризису, который возникнет в конце нынешней сессии парламента, если компромисс не будет достигнут. По мнению источников в коалиции, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир в ультимативной форме потребуют от Нетаниягу утверждения части реформы в одностороннем порядке. В самом "Ликуде" есть те, кто критикуют Ярива Левина за давление, которое он оказывает на премьер-министра, добиваясь реализации реформы. Депутат Кнессета Давид Битан заявил накануне, что "коалиция должна сфокусироваться на борьбе с дороговизной жизни, что было одним из главных обещаний избирателям".