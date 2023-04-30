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    В Израиле

    На этой неделе в вузах Израиля пройдут забастовки

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    На этой неделе в вузах Израиля пройдут забастовки
    Olivier Fitoussi/FLASh90

    Лекторы старшего преподавательского состава большинства израильских вузов проведут на этой неделе предупредительные забастовки с требованием повышения зарплаты.

    В понедельник, 1 мая, забастовки пройдут в Еврейском университете в Иерусалиме, в Тель-Авивском университете, в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, а Технионе, в Хайфском университете, в институте имени Вайцмана в Реховоте и в Бар-Иланском университете.

    2 мая не будет занятий в Технионе и Хайфском университете.

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    3 мая будут бастовать старшие преподаватели Тель-Авивского и Хайфского университетов, а также Института имени Вайцмана.

    4 мая старшие преподаватели не будут проводить занятия в Еврейском университете в Иерусалиме и в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

    Ариэльский университет в забастовочных санкциях участия не принимает.

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    Организаторы забастовки утверждают, что решение парализовать занятия стало результатом "многомесячного игнорирования требования о повышении зарплаты на фоне инфляции, заметно выросшей с момента подписания последнего соглашения с преподавательским составом вузов".

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