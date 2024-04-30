x
30 апреля 2024
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2024
|
30 апреля 2024
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ просит объяснить, почему главному раввину Ицхаку Йосефу все же дают Премию Израиля

время публикации: 30 апреля 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 18:12
БАГАЦ просит объяснить, почему главному раввину Ицхаку Йосефу все же дают Премию Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) обязал министра образования Йоава Киша объяснить, почему он не отказывается от присуждения главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу Премии Израиля, несмотря на высказывания раввина "в случае призыва ультрарелигиозных, мы все просто уедем за границу".

БАГАЦ будет ждать объяснений до исхода субботы, после чего проведет заседание по апелляции, поданной общественной активисткой Батьей Кахане Дрор. По мнению Батьи Кахане Дрор, принимая решение о присуждении раввину Йосефу самой почетной в Израиле премии, комиссия не знала о его возмутительной позиции по столь серьезному для страны вопросу.

Напомним, в разгар кризиса вокруг планируемого закона о призыве "харедим" в армию, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф в своей еженедельной проповеди на исходе субботы заявил: "Есть парни, которые ходят на резервистские сборы. Не все удостаиваются изучения Торы. Если нас заставят идти в армию – мы все уедем за границу. Мы просто купим билеты... Такого не может быть".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 апреля 2024

Подана апелляция против присуждения главному раввину Ицхаку Йосефу Премии Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 28 апреля 2024

Раввин Ицхак Йосеф: чудеса, происходящие с Израилем во время войны, – заслуга ешиботников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2024

Движение "За чистоту власти" подало иск против раввина Ицхака Йосефа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2024

Главный сефардский раввин: "Если нас заставят идти в армию, мы все уедем за границу"