БАГАЦ просит объяснить, почему главному раввину Ицхаку Йосефу все же дают Премию Израиля

Высший суд справедливости (БАГАЦ) обязал министра образования Йоава Киша объяснить, почему он не отказывается от присуждения главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу Премии Израиля, несмотря на высказывания раввина "в случае призыва ультрарелигиозных, мы все просто уедем за границу".

БАГАЦ будет ждать объяснений до исхода субботы, после чего проведет заседание по апелляции, поданной общественной активисткой Батьей Кахане Дрор. По мнению Батьи Кахане Дрор, принимая решение о присуждении раввину Йосефу самой почетной в Израиле премии, комиссия не знала о его возмутительной позиции по столь серьезному для страны вопросу.

Напомним, в разгар кризиса вокруг планируемого закона о призыве "харедим" в армию, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф в своей еженедельной проповеди на исходе субботы заявил: "Есть парни, которые ходят на резервистские сборы. Не все удостаиваются изучения Торы. Если нас заставят идти в армию – мы все уедем за границу. Мы просто купим билеты... Такого не может быть".