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Израиль

С сегодняшнего дня израильтяне могут заказывать загранпаспорт, не выходя из дома

время публикации: 30 апреля 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 08:35
С сегодняшнего дня израильтяне могут заказывать загранпаспорт, не выходя из дома
Nati Shohat/Flash90

Во вторник, 30 апреля, вступило в силу действие временных постановлений, позволяющих израильтянам заказать биометрические документы без необходимости в явке в отделение управления народонаселения и миграции.

Такая опция доступна только лицам старше 18 лет, уже получавшим биометрический документ, и сдававшим отпечатки пальцев в биометрическую базу данных.

Обновление загранпаспорта можно удаленно заказать в случае, если его срок действия истек менее полугода назад или истекает в течение ближайшего года.

Податель запроса должен физически находиться в Израиле.

При этом следует помнить, что срок действия загранпаспорта, заказанного удаленно, будет составлять 5 лет, то есть получатель паспорта не сможет въехать в США по упрощенной процедуре.

Постановление будет действительно в течение шести месяцев, и может быть продлено еще на такой же срок.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2024

С 30 апреля израильтяне смогут заказать обновление загранпаспорта в интернете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2024

Удаленное обновление биометрических документов утверждено к итоговому чтению