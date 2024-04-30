С сегодняшнего дня израильтяне могут заказывать загранпаспорт, не выходя из дома

Во вторник, 30 апреля, вступило в силу действие временных постановлений, позволяющих израильтянам заказать биометрические документы без необходимости в явке в отделение управления народонаселения и миграции.

Такая опция доступна только лицам старше 18 лет, уже получавшим биометрический документ, и сдававшим отпечатки пальцев в биометрическую базу данных.

Обновление загранпаспорта можно удаленно заказать в случае, если его срок действия истек менее полугода назад или истекает в течение ближайшего года.

Податель запроса должен физически находиться в Израиле.

При этом следует помнить, что срок действия загранпаспорта, заказанного удаленно, будет составлять 5 лет, то есть получатель паспорта не сможет въехать в США по упрощенной процедуре.

Постановление будет действительно в течение шести месяцев, и может быть продлено еще на такой же срок.