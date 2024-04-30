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Израиль

ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков из Египта

время публикации: 30 апреля 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 16:01
ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков из Египта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 30 апреля, бойцы 277-го батальона "Барделас" 512-й бригады "Паран" открыли огонь по подозрительным мужчинам на границе с Египтом в районе горы Хариф. Зафиксированы поражения целей.

По оценке ЦАХАЛа, речь идет о пресечении очередной попытки контрабанды наркотиков в Израиль из Египта. Некоторые из подозреваемых причинили ущерб заградительным пограничным сооружениям.

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Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Египта