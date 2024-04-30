Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 апреля: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 30 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых снизилась.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким целям в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в различных районах на севере сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 апреля.