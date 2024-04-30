Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 апреля: удары по целям на севере и в центре сектора
время публикации: 30 апреля 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 07:01
В ночь на 30 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых снизилась.
На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким целям в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в различных районах на севере сектора.
В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 апреля.
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