Бен-Гвир выступил на церемонии памяти погибших полицейских. "Благодаря их мужеству мы живы"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил на церемонии в память о сотрудниках полиции, погибших при исполнении обязанностей.

"Благодаря мужеству и самопожертвованию тех, кого мы вспоминаем в этот день, мы и наши дети можем отмечать День Независимости. Благодаря мужеству и героизму павших, мы продолжаем существовать здесь. Мужество и героизм были тем, что не позволило нацистам ХАМАСа, жаждущим нашей смерти, прорваться вглубь израильской территории", – сказал министр, выступая на церемонии на горе Герцля.

В 11:00 в Израиле прозвучит траурная сирена. После этого, также на горе Герцля, начнется государственная церемония Дня Памяти павших.