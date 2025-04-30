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Израиль

Бен-Гвир выступил на церемонии памяти погибших полицейских. "Благодаря их мужеству мы живы"

Полиция
Война "Железные мечи"
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 30 апреля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 11:09
Бен-Гвир выступил на церемонии памяти погибших полицейских. "Благодаря их мужеству мы живы"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил на церемонии в память о сотрудниках полиции, погибших при исполнении обязанностей.

"Благодаря мужеству и самопожертвованию тех, кого мы вспоминаем в этот день, мы и наши дети можем отмечать День Независимости. Благодаря мужеству и героизму павших, мы продолжаем существовать здесь. Мужество и героизм были тем, что не позволило нацистам ХАМАСа, жаждущим нашей смерти, прорваться вглубь израильской территории", – сказал министр, выступая на церемонии на горе Герцля.

В 11:00 в Израиле прозвучит траурная сирена. После этого, также на горе Герцля, начнется государственная церемония Дня Памяти павших.

Израиль
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