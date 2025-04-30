ЦАХАЛ: во время операции в Самарии тяжело ранен резервист

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 30 апреля, в ходе операции в деревне Бейта, расположенной к югу от Шхема, тяжело ранен резервист 9221-го батальона бригады "Эфраим". Рядом с израильскими военными было подорвано взрывное устройство.

Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены о случившемся.

В сообщении отмечается, что деревня Бейта полностью блокирована, проводится активный поиск причастных к инциденту террористов.