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Израиль

ЦАХАЛ: во время операции в Самарии тяжело ранен резервист

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 30 апреля 2025 г., 23:29 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 23:30
ЦАХАЛ: во время операции в Самарии тяжело ранен резервист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 30 апреля, в ходе операции в деревне Бейта, расположенной к югу от Шхема, тяжело ранен резервист 9221-го батальона бригады "Эфраим". Рядом с израильскими военными было подорвано взрывное устройство.

Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены о случившемся.

В сообщении отмечается, что деревня Бейта полностью блокирована, проводится активный поиск причастных к инциденту террористов.

Израиль
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