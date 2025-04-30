Повторное сообщение о розыске: пропала 70-летняя Марина Ковалёва из Петах-Тиквы

Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 70-летней Марины Ковалёвой из Петах-Тиквы. В последний раз ее видели 28 апреля на улице Профессор Шор. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, полного телосложения, короткие светлые волосы. Описание одежды: черные джинсы, рубашка в черную и белую полоску. При себе у нее была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.