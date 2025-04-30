Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 30 апреля, температура резко повысится и будет значительно выше среднесезонной. Жарко. Пустынный восточный ветер, шарав. На юге пыльная буря. Переменная облачность. Местами дожди, вечером – с грозами. К вечеру жара спадет.

В Иерусалиме – 16-33 градусов, в Тель-Авиве – 15-35, в Хайфе – 16-34, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 16-37, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-35, в Ариэле – 18-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-30, на Голанских высотах – 14-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В четверг – жара спадет, переменная облачность. В пятницу-субботу – без существенных изменений.