Нетаниягу выступил на государственной церемонии. "Наше поколение – наша очередь"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на государственной церемонии Дня Памяти. Эта церемония состоялась на горе Герцля в Иерусалиме.

В ходе своей речи премьер-министр провел связь между Войной за независимость и войной "Железные мечи". "Тогда речь шла о поколении, которое было переполнено осознанием миссии. Сегодня речь идет о новом поколении. И сегодня говорят "наше поколение – наша очередь"", – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр почти не говорил об актуальных темах. Он упомянул лишь обязательство вернуть всех заложников, а также вновь пообещал "полную победу".

После выступления премьер-министра, началась церемония возложения венков. Венок от имени Кнессета возложили совместно спикер парламента Амир Охана и Авраам Ревах, который накануне прервал выступление Оханы на церемонии в "Яд ле-Баним".

29 апреля Амир Охана намеревался процитировать письмо майора Двира Циона Реваха, но отец павшего военнослужащего прервал его выкриком с места: "Ты не будешь говорить о моем сыне!". После церемонии состоялась беседа спикера Кнессета и отца павшего офицера.