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NEWSru.co.il :: В Израиле30 августа 2021 г., 23:55

Требования "зеленого стандарта" распространены на педагогов и медиков

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Требования "зеленого стандарта" распространены на педагогов и медиков

На состоявшемся вечером 30 августа заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было принято решение о расширении требований "зеленого стандарта" на новые категории работников.

"Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус.

Это может означить, что "зеленый паспорт" будет необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, будет необходим отрицательный тест на коронавирус.


На заседании кабинета также были утверждены ограничения, которые будут действовать у Стены Плача накануне праздника Рош а-Шана: в чтении "Слихот" смогут принять участие не более 8 тысяч человек, которые будут разделены на 18 групп ("капсул"). Ношение маски является обязательным.

Согласно публикации на сайте "Мако", наличие "зеленого паспорта" у участников мероприятия является желательным, но не обязательным.

Учебный год начнется в этом году, как и обычно, 1 сентября.

В "красных" городах будет действовать правило: если в классе менее 70% учащихся получили первую прививку, класс будет обучаться дистанционно.

Начиная с четверга, 30 сентября 2021 года, процент вакцинированных будет измеряться исходя из количества получивших две дозы вакцины.

Оба эти правила распространяются только на учащихся с 8 по 12 классы.

В сентябре учащимся, проживающим в "красных" городах и находящимся на дистанционном обучении, будет предложено пройти вакцинацию в школе, чтобы их класс смог перейти на фронтальное обучение.

Невакцинированные работники системы просвещения должны будут два раза в неделю предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, который можно будет сделать в пунктах экспресс-тестирования, развернутых по всей стране.


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