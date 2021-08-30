Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 августа 2021 г., 20:04

Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"

В понедельник, 30 августа, Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил сайт CNN.

Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита.


Днем ранее, когда стало известно, что на повестке дня ЕС стоит расширение списка "неблагополучных стран", сайт "Мако" со ссылкой на источник в МИДе Израиля написал, что ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:55 Требования "зеленого стандарта" распространены на педагогов и медиков
22:42 Недалеко от военной базы Ар Керен тяжело ранен 30-летний мужчина
21:36 Беннет провел совещание, посвященное началу учебного года. Список решений
20:20 Земляные работы в порту Тель-Авива привели к провалу на дороге и частичному обрушению здания
20:04 Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"
19:16 "Maарив": государство требует от Нетаниягу вернуть 42 подарка, полученных им на посту главы правительства
18:54 Адвокаты Нетаниягу протестуют против проведения дополнительного расследования по "делу 4000"
17:32 Ганц о встрече с Аббасом: Израиль пообещал урегулировать статус тысяч палестинских арабов
16:44 В Беэр-Яакове в результате ДТП 85-летняя женщина получила тяжелые травмы
15:21 Умер сержант Барель Хадария Шмуэли, раненный на границе сектора Газы
Загрузка...