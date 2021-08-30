Евросоюз исключил Израиль из списка "безопасных стран"

В понедельник, 30 августа, Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил сайт CNN.

Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита.

Днем ранее, когда стало известно, что на повестке дня ЕС стоит расширение списка "неблагополучных стран", сайт "Мако" со ссылкой на источник в МИДе Израиля написал, что ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.