Глава правительства предложит кабинету утвердить "Слихот" в капсулах и расширение "зеленого стандарта"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложит на утверждение межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом план чтений "Слихот" - песнопений, традиционно произносимых перед праздником Рош а-Шана у Стены Плача.

Согласно плану, составленному ранее в ходе заседания, в котором, помимо Беннета, принимали участие гендиректоры канцелярии главы правительства, минздрава, минпроса, МВД, минтранса и других правительственных ведомств, в чтениях "Слихот" у Стены Плача примут участие не более 8 тысяч человек, которые будут разделены на капсулы и будут обязаны пребывать в масках.

Кроме плана чтения "Слихот", на утверждение кабинета министров по борьбе с коронавирусом будет представлено предложение распространить "зеленый стандарт" на работников образовательных и медицинских учреждений, а также всех мест, где "зеленый стандарт" должны предъявлять посетители.

Глава правительства также распорядился проверить возможность распространения "зеленого стандарта" на другие сферы.

Заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом назначено на 20:00 30 августа.