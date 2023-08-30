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    В Израиле

    Впервые в истории БАГАЦа судья выдвинул свою кандидатуру на пост председателя

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    Судья Верховного суда Йосеф Эльрон
    Flash90. Фото: Й.Зиндель     Впервые в истории БАГАЦа судья выдвинул свою кандидатуру на пост председателя
    Yonatan Sindel/Flash90

    Судья Йосеф Эльрон, выдвигая свою кандидатуру, нарушил сложившуюся в Верховном суде практику, согласно которой председателем становится старейший, по сроку пребывания на посту, судья БАГАЦа.

    "Я прошу включить мое имя в список кандидатов на этот пост перед тем, как он будет опубликован", – написал Йосеф Эльрон председателю БАГАЦа Эстер Хайют.

    Действующая председатель суда Эстер Хайют должна выйти на пенсию в октябре этого года. В соответствии с существующей практикой заменить ее на этом посту должен был судья Ицхак Амит, но глава минюста Ярив Левин категорически против кандидатуры Амита.

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    Йосеф Эльрон, считающийся судьей-консерватором, был избран в Верховный суд в 2017 году. Его кандидатуру поддерживала Айелет Шакед, занимавшая в тот период пост министра юстиции, в то время как несколько судей БАГАЦ были против, а экс-председатель БАГАЦа Аарон Барак намекал, что Эльрон чужд духу БАГАЦа. Вместе с тем, его кандидатуру поддерживали министр Моше Кахлон, Айелет Шакед, а также коллегия адвокатов. До БАГАЦ Эльрон был председателем окружного суда в Хайфе.

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