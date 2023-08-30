Госпрокуратура Израиля не будет расследовать исчезновение подарков Путина, Трампа, Обамы и Меркель из резиденции Нетаниягу

Государственный прокурор Амит Айсман принял решение не возбуждать уголовное дело против главы правительства Биньямина Нетаниягу в связи с исчезновением из его резиденции дорогих подарков, являющихся, согласно закону, имуществом государства.

По словам Айсмана, само по себе исчезновение подарков, использовавшихся для демонстрации, не является основанием для возбуждения уголовного дела, тем более, что имеющаяся доказательная база не оправдывает начала расследования.

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Госпрокурор отметил, что речь идет о подарках, полученных в разные даты на протяжении 12 лет, и выставлявшихся в официальных резиденциях: "Существует немалая вероятность, которую невозможно опровергнуть, что невозвращенные подарки были сломаны или потеряны, в том числе в ходе упаковки и хранения в период ремонта в канцелярии главы правительства и при выезде Нетаниягу из резиденции на улице Бальфур в 2021 году. Кроме того, доступ к подаркам имело значительное число лиц, а отсутствие надлежащего учета и регистрации подарков, и их текущего мониторинга, затрудняет возможность формирования разумных подозрений против кого-либо.

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В числе пропавших подарков – дары президентов США и России, канцлера Германии и Папы Римского. В частности, пропал подаренный российским президентом Владимиром Путиным уникальный экземпляр ТАНАХа с личным переводом РАШИ.

Сразу после получения подарка Нетаниягу обратился за специальным разрешением хранить копию ТАНАХа в канцелярии, чтобы иметь возможность представлять иностранным гостям. Разрешение было дано при условии, что после завершения каденции Нетаниягу передаст копию в Национальную библиотеку.

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В декабре 2021 года, то есть через пять месяцев, после того как пост главы правительства занял Нафтали Беннет, юридический советник министерства главы правительства Шломит Барнеа-Парго направила бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием вернуть 31 подарок, полученный им в ходе его пребывания у власти. Это было второе письмо Барнеа-Парго, направленное Нетаниягу. После первого письма большая часть подарков была возвращена государству в соответствии с законом.

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Помимо подарка Путина, не были возвращены фарфоровая ваза и чайный сервиз, подаренные канцлером Германии Ангелой Меркель, позолоченные статуэтки орлов от президента США Барака Обамы, документы в рамках от президента США Дональда Трампа и декорированная шкатулка от его супруги Мелании Трамп. В общей сложности 21 невозвращенный подарок демонстрировался в канцелярии главы правительства и 10 – в резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.

Несмотря на решение не возбуждать уголовное дело, в министерстве юстиции намерены потребовать сделать выводы из ситуации, и принять меры, чтобы она не повторялась в будущем.