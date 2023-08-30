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    В Израиле

    После пяти часов простоя тель-авивский трамвай вновь заработал

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    После пяти часов простоя тель-авивский трамвай вновь заработал
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Движение скоростного трамвая в Гуш-Дане возобновлено после пяти часов простоя, ставшего результатом сбоя в сигнальной системе, связанного с проблемами в подаче электроснабжения.

    Напомним, что трамвай начал ходить 18 августа после длительного периода тестирования, затянувшегося именно из-за постоянных проблем в сигнальной системе, вызывавших внезапное торможение составов.

    Первая, "красная", ветка скоростного трамвая соединяет Бат-Ям, Тель-Авив, Рамат-Ган, Бней-Брак и Петах-Тикву. В общей сложности на линии протяженностью 24 километра имеются 34 станции, из которых 10 станций – подземные.

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    На линии действуют три маршрута: R1 – от станции а-Комемиют в Бат-Яме до центрального автовокзала в Петах-Тикве, R2 – от станции а-Комемиют в Бат-Яме до станции Кирьят-Арье в Петах-Тикве, R3 – от станции Элифелет в Тель-Авиве до станции Кирьят-Арье в Петах-Тикве.

    Трамвайный состав состоит из двух сцепленных вагонов длиной 70 метров, в которых помещаются около 450 пассажиров.

    На первом этапе частота трамвая – каждые шесть минут, в дальнейшем планируется сократить интервалы до 3-4 минут.

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    Тель-Авивский скоростной трамвай, получивший название "Данкаль", является одним из самых дорогих и самых затянувшихся инфраструктурных проектов в Израиле. Компания НЕТА была создана в 1996 году, тендер на проектирование первой линии закрылся в 1999 году. Тендер на прокладку, опубликованный в 2001 году, закрылся только в 2006 году. Однако победитель, консорциум MTS, за четыре года не смог обеспечить финансирование в размере 7,2 миллиарда шекелей, и в 2011 году проект был национализирован. Компания НЕТА, еще в 2005 году начавшая работы по переносу подземных инфраструктур и по строительству депо в Тель-Авиве, представила план строительства красной линии за 10,7 миллиарда шекелей, указав в качестве срока начала работы трамвая 2017 год. В 2013 году было заявлено, что бюджет проекта вырос до 14,6 миллиарда шекелей, а сроки выполнения отодвинулись до 2021 года. В итоге стоимость строительства красной ветки составила 18 миллиардов шекелей.

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