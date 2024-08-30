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Израиль

Командование тыла призвало жителей Западной Галилеи ограничить передвижение

время публикации: 30 августа 2024 г., 23:04 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 23:14
Командование тыла призвало жителей Западной Галилеи ограничить передвижение
Ayal Margolin/Flash90

Командование тыла призвало жителей Западной Галилеи ограничить передвижение, не собираться большими группами, оставаться неподалеку от защищенных помещений и контролировать въезды в населенные пункты Авдон, Манот, Кабри, Эйн Яаков, Гаатон, Йехиам, Мицпе Хила, Шломи, Ханита и некоторых других.

Рекомендации были сделаны на основе оценки ситуации на границе с Ливаном.

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