ЦАХАЛ: за сутки в Газе ликвидированы десятки террористов, атакованы около 30 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов, заявляют военные. ВВС атаковали около 30 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены десятки террористов. Была задействована авиация.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Ими также за последние сутки были уничтожены ракетная установка, из которой террористы обстреляли Кисуфим, и здание, с которого был осуществлен запуск.