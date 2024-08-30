ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную операцию в Газе и готовится к новым миссиям. Видео

ЦАХАЛ уведомляет, что 98-я дивизия, действовавшая в течение последних недель в районах Хан-Юниса и Дир аль-Балаха в секторе Газы, завершила операцию и готовится к новым миссиям.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в ходе операции в указанных районах бойцами 98-й дивизии были ликвидированы более 250 террористов, найдены тела шести заложников, уничтожены шесть туннелей общей протяженности около шести километров, разрушены десятки объектов террористической инфраструктуры.

В операциях были задействованы бойцы 7-й бригады, бригады "Цанханим", инженерный спецназ "Яалом".