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Израиль

ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную операцию в Газе и готовится к новым миссиям. Видео

время публикации: 30 августа 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 12:30
ЦАХАЛ: 98-я дивизия завершила очередную операцию в Газе и готовится к новым миссиям
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомляет, что 98-я дивизия, действовавшая в течение последних недель в районах Хан-Юниса и Дир аль-Балаха в секторе Газы, завершила операцию и готовится к новым миссиям.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что в ходе операции в указанных районах бойцами 98-й дивизии были ликвидированы более 250 террористов, найдены тела шести заложников, уничтожены шесть туннелей общей протяженности около шести километров, разрушены десятки объектов террористической инфраструктуры.

В операциях были задействованы бойцы 7-й бригады, бригады "Цанханим", инженерный спецназ "Яалом".

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