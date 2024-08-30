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Израиль

ЦАХАЛ атаковал пусковые ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 30 августа 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 19:34

Второй раз за последние сутки ЦАХАЛ атаковал готовые к пуску ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана.

Истребители ВВС ЦАХАЛа, следуя указаниям Северного командования, атаковали несколько ракетных пусковых установок в районах Маримин и Ярун.

В течение дня артиллерия ЦАХАЛа неоднократно обстреливала террористические объекты на юге Ливана.

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