ЦАХАЛ атаковал пусковые ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 30 августа 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 19:34
Второй раз за последние сутки ЦАХАЛ атаковал готовые к пуску ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана.
Истребители ВВС ЦАХАЛа, следуя указаниям Северного командования, атаковали несколько ракетных пусковых установок в районах Маримин и Ярун.
В течение дня артиллерия ЦАХАЛа неоднократно обстреливала террористические объекты на юге Ливана.