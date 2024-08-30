ЦАХАЛ атаковал пусковые ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана

Второй раз за последние сутки ЦАХАЛ атаковал готовые к пуску ракетные установки "Хизбаллы" на юге Ливана.

Истребители ВВС ЦАХАЛа, следуя указаниям Северного командования, атаковали несколько ракетных пусковых установок в районах Маримин и Ярун.

В течение дня артиллерия ЦАХАЛа неоднократно обстреливала террористические объекты на юге Ливана.