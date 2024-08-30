Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 августа: операции в Дженине, Шхеме, около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Вторые сутки проводится масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 августа действовали в Дженине и около Дженина (в Забабдэ), в Шхеме (в том числе в лагере Аль-Айн), в Каландии (к югу от Рамаллы), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Сиире, Дуре).

Происходили вооруженные столкновения. ЦАХАЛ сообщает, что в Дженине был нанесен авиаудар по группе боевиков, противостоявших израильским военным. Источники в ПА сообщали об отключении электричества в Дженине и перебоях в работе мобильной связи и интернета.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.