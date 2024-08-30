Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 августа, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен дождь на севере и на побережье Средиземного моря в утренние часы.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 22-32, в Мицпе-Рамоне – 21-32, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 22-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений.