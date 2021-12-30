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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 17:44

Владельцы пиццерий в Мицпе-Рамоне просят начальника БААД-1 не запрещать курсантам заказывать еду

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Владельцы пиццерий в Мицпе-Рамоне просят начальника БААД-1 не запрещать курсантам заказывать еду

Полковник Иегуда Вах выпустил приказ, запрещающий курсантам базы по подготовке офицеров ЦАХАЛа (БААД-1) в будни заказывать еду за пределами базы. Владельцы небольших закусочных и кафе в Мицпе-Рамоне говорят, что без заказов от военнослужащих их ждут тяжелые времена.

В приказе Иегуды Ваха говорится, что курсантам разрешается заказывать еду за пределами военной базы только по выходным, в будни они должны питаться в армейской столовой. По информации сайта Walla News, этот запрет не распространяется на педсостав и других работников базы.

Владельцы небольших бизнесов в городе говорят о том, что курсанты являются их постоянными клиентами, лишившись которых, многие заведения окажутся на грани выживания, что, в свою очередь, негативно отразится на экономической ситуации в городе.


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