Предъявлены обвинения террористу, совершившему нападение в Иерусалиме на позапрошлой неделе

Прокуратура предъявила обвинения 22-летнему жителю Иерусалима, совершившему нападение на двух человек на улице Невиим в столице.

Мужчине предъявлены обвинения в терроризме и в нападении с применением холодного оружия.

Напомним, вечером в воскресенье, 19 декабря, на улице Невиим в Иерусалиме произошел инцидент с применением холодного оружия. По сообщению полиции, неизвестный напал на двух евреев, шедших по улице и попытался нанести им ранения холодным оружием. Эта попытка не удалась, после чего нападавший попытался скрыться и выбросил нож. Однако вскоре оперативники задержали подозреваемого.