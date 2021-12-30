Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 16:11

Предъявлены обвинения террористу, совершившему нападение в Иерусалиме на позапрошлой неделе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предъявлены обвинения террористу, совершившему нападение в Иерусалиме на позапрошлой неделе

Прокуратура предъявила обвинения 22-летнему жителю Иерусалима, совершившему нападение на двух человек на улице Невиим в столице.

Мужчине предъявлены обвинения в терроризме и в нападении с применением холодного оружия.

Напомним, вечером в воскресенье, 19 декабря, на улице Невиим в Иерусалиме произошел инцидент с применением холодного оружия. По сообщению полиции, неизвестный напал на двух евреев, шедших по улице и попытался нанести им ранения холодным оружием. Эта попытка не удалась, после чего нападавший попытался скрыться и выбросил нож. Однако вскоре оперативники задержали подозреваемого.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 декабря 2021
Попытка теракта в Иерусалиме, задержан молодой араб

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:11 Предъявлены обвинения террористу, совершившему нападение в Иерусалиме на позапрошлой неделе
16:02 В Израиль прибыла первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса
15:26 В Негеве попал под машину годовалый ребенок
15:16 Подростки из Восточного Иерусалима были задержаны, когда бросали камни в полицию
15:07 Внимание, розыск: пропала 12-летняя Ошер Битон из поселка Кадима-Цоран
15:01 Полиция разрешила проведение массового мероприятия в память о "Баба Сали"
14:29 Около пяти с половиной тысяч кур в Эмек-Изреэль заразились птичьим гриппом
13:35 Герцог встретился с главами христианских церквей и пообещал бороться с дискриминацией
12:59 Йотам Окунь признан виновным в изнасиловании 13-летней ученицы
12:02 Террорист из Дженина, ранивший израильтянина, приговорен к 21 году тюрьмы
Загрузка...