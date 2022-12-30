Герои, антигерои и события 2022 года, по версии NEWSru.co.il

Читатели сайта NEWSru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2022 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика в Израиле, 6) Человек года. Экономика в Израиле, 7) Силы безопасности в Израиле, 8) Наука, образование и здоровье в Израиле, 9) Человек года. Культура и СМИ в Израиле, 10) Современные технологии в Израиле, 11) Человек года. Спорт в Израиле, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2022 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

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В голосовании, которое проводилось 27-30 декабря, приняли участие 2485 респондентов (2307 из них сделали выбор во всех 15 номинациях).

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При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 14 из 15 номинаций. "Победитель" не определен в номинации "Человек года. Политика в Израиле".

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Победители выделены.

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ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Зеленский – президент Украины, остающийся на посту главы государства в сложнейший для его страны период полномасштабной войны с Российской Федерацией – 66,4%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 19,1%

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Илья Яшин – российский оппозиционный политик, приговоренный в РФ к 8,5 годам лишения свободы за то, что он честно говорил о войне в Украине – 9,1%

Борис Джонсон – бывший премьер-министр Великобритании, оказывавший поддержку Украине до и после вторжения российской армии – 5,4%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Путин – президент РФ, развязавший 24 февраля 2022 года полномасштабную войну против Украины – 78,1%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 15,4%

Евгений Пригожин – "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнер", вербующей зэков и совершающей военные преступления в Украине – 4,7%

Си Цзиньпин – председатель КНР, угрожавший начать боевые действия во время визита Пелоси в Тайвань – 1,9%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Врачи израильского полевого госпиталя, работавшие в Украине – 46,0%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 25,1%

Зои Север – израильская художница, спасающая жизни украинских бойцов, добывая для них защитное обмундирование – 18,6%

Михаэль Бродский – посол Израиля в Украине, возглавляющий дипломатическую миссию в крайне сложный период – 10,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Яков Кедми – экс-глава "Натива", который под видом "борьбы с нацизмом" поддерживает войну против Украины – 52,5%

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Ади Мизрахи – житель Холона, без какой-либо веской причины убивший Юрия Волкова – 32,4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8,1%

Басам ас-Саади – один из лидеров "Исламского джихада", арест которого привел к операции "На заре" – 7,0%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 52,2%

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Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", сумевший сформировать право-религиозную коалицию после успешных выборов в Кнессет 25-го созыва и вернуться на пост премьер-министра – 20,8%

Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Иегудит", добившийся поста министра национальной безопасности, занимая второе место в списке правого блока "Ционут Датит" – 18,7%

Мансур Аббас – политик, сумевший второй раз провести в Кнессет партию РААМ и увеличивший ее представительство в парламенте, став одним из лидеров арабского сектора, несмотря на участие в правительстве Беннета-Лапида – 8,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

Алекс Кушнир – депутат от НДИ, возглавлявший финансовую комиссию в Кнессете 24-го созыва – 35,9%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 28,1%

Амир Ярон – председатель Банка Израиля, лавирующий между инициативами политиков – 18,5%

Амнон Шаашуа, добившийся открытия первого за последние четыре десятилетия нового банка в Израиле (One Zero) – 17,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ИЗРАИЛЕ

Вячеслав Голев – охранник в Ариэле, закрывший своим телом невесту от террористов и погибший, спасая ее – 48,5%

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Амир Хури – сержант полиции, застреливший террориста в Бней-Браке и погибший сам – 28,7%

Шариф Хасон и Мангисто Мабау – сержанты спецподразделения ЯСАМ, предотвратившие теракт в Яффо – 13,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 9,5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ

Йорам Палти – предложил новаторский метод лечения нескольких видов рака с помощью электрического поля – 62,8%

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Вероника Купер – директор школы им. Иоанны Жаботинской, принявшей множество репатриантов и беженцев из Украины и России – 21,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 12,3%

Ади Барзель – руководитель исследования по новаторскому методу лечения СПИДа – 3,8%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА И СМИ В ИЗРАИЛЕ

Зив Корен – фотожурналист, за работу в зоне боевых действий в Украине – 38,8%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 29,8%

Анатолий Белый – актер, за моноспектакль "Я здесь" – 18,9%

Регина Шафир – художник, за цикл работ "Они излучают свет" о работниках израильского полевого госпиталя в Украине – 12,6%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ

Рои Озери – руководитель разработки первого в Израиле квантового компьютера WeizQC – 52,0%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 22,2%

Томер Айзен – руководитель компании Wilk, технологии которой позволят производить искусственное материнское молоко – 14,4%

Авив Вольф – один из основателей стартапа Remilk, производящего коровье молоко без коров – 11,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Артем Долгопят – спортивная гимнастика, чемпион Европы – 26,0%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 18,6%

Юношеская сборная Израиля по футболу – серебряный призер чемпионата Европы – 13,1%

Дарья Атаманов – художественная гимнастика, чемпионка Израиля и Европы в многоборье, завоевала несколько медалей Всемирных игр – 12,7%

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Анастасия Горбенко – плавание, чемпионка Европы – 11,1%

Также были названы: сборная Израиля по ушу – десятки медалей на чемпионате Европы (5,5%), Тимна Нельсон-Леви – дзюдо, чемпионка Европы, первый номер мирового рейтинга в своей категории (3,9%), Миша Зильберман – первый израильский бадминтонист, ставший призером чемпионата Европы (3,0%), Меши Розенфельд – джиу-джитсу, золотая медаль Всемирных игр (2,8%), Даниэла и Михаль Муниц – двукратные чемпионки юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике (2,1%), Блессинг Африфа – легкая атлетика, рекордсмен Израиля и Европы, победитель молодежного чемпионата мира в беге на 200 метров (1,3%).

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Война в Украине – 85,4%

Чемпионат мира по футболу в Катаре – 4,5%

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Пандемия коронавируса, продолжающаяся около трех лет – 4,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 2,7%

Решение Верховного суда в США, отменяющее автоматическое право на аборты – 1,2%

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Ликвидация в РФ правозащитного центра "Мемориал" и присвоение ему Нобелевской премии мира – 0,9%

Запрет женщинам в Афганистане на получение высшего образования – 0,7%

Закрытие в РФ свободных СМИ – 0,4%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Выборы в Кнессет 25-го созыва и формирование право-религиозного правительства – 44,3%

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Заключение соглашения о морских границах с Ливаном – 20,8%

Резкий рост числа новых репатриантов из стран бывшего СССР – 15,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11,9%

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Антитеррористическая операция "На заре" в секторе Газы – 7,3%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

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Елизавета II – королева Великобритании – 45,5%

Михаил Горбачев – первый и последний президент СССР – 20,0%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11,3%

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Леонид Куравлев – актер (Россия) – 5,2%

Юз Алешковский – писатель и поэт (СССР, США) – 3,9%

Юрий Шатунов – певец, солист "Ласкового мая" (Россия) – 3,1%

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Также были названы: Регимантас Адомайтис – актер (Литва), Питер Брук – театральный режиссер (Великобритания, Франция), Моника Витти – актриса (Италия), Жан-Люк Годар – режиссер (Франция), Леонид Кравчук – первый президент Украины, Виктор Мережко – режиссер, сценарист, актер (Россия), Валерий Мищук – бард (Латвия, Россия), Леонид Кравчук – первый президент Украины, Виктор Мережко – режиссер, сценарист, актер (Россия), Валерий Мищук – бард (Латвия, Россия), Борис Моисеев – хореограф, танцовщик, артист и певец (Беларусь, Россия), Анатолий Найман – поэт и эссеист (Россия), Валентина Полухина – литературовед (СССР, Великобритания), Виктор Санеев – спортсмен, тройной прыжок (СССР, Австралия), Кира Сапгир – писательница (СССР, Франция), Леонид Сергеев – бард (Беларусь, Россия), Александр Тимофеевский – поэт (Россия), Жан-Луи Трентиньян – актер (Франция), Юрий Шухевич – советский диссидент, украинский политик.

*Опрос проводился до того, как стало известно о смерти "короля футбола" Пеле.

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Евгений Арье – театральный режиссер, основатель театра "Гешер" – 34,8%

Цвика Пик– певец и композитор – 25,3%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 23,2%

Ури Зоар – кинематографист – 4,5%

Также были названы: Игорь Бяльский – поэт, переводчик, издатель, Юлия Винер – писательница и поэтесса, Сергей Григорьев – артист и музыкант, А.Б.Иегошуа – писатель, Алексей Цветков – поэт, Евгений Шаповалов – певец.

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