adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.627 ₪ 4.012 ₪
Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
14 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Пресс-служба ЦАХАЛа     Константин Сушко
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Арэль Итах
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двоих израильских военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.

    Старшина (резерва) Константин Сушко, 30 лет, из Тель-Авива, боец 7086-го инженерного батальона бригады "Голани", погиб в бою в центральной части сектора Газы.

    Капитан Арэль Итах, 22 года, из Нетании, командир взвода разведывательной роты "Гивати", умер 30 декабря от ранений, полученных 22 декабря в бою на юге сектора Газы.

    adv_12 m_ar_1

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в том же бою, в котором погиб Константин Сушко, был тяжело ранен еще один боец (резервист) 7086-го инженерного батальона бригады "Голани". Кроме того, в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получили офицер 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати" и боец 7107-го батальона бригады "Нахаль". Также был тяжело ранен в ходе боев в центральной части сектора Газы боец (резервист) 5352-го подразделения 179-й бригады "Реэм". Боец 932-го батальона бригады "Нахаль" получил тяжелое ранение в ходе действий на границе с сектором Газы.

    В результате автомобильного теракта возле Хеврона 30 декабря получил тяжелые травмы боец 7018-го резервного батальона.

    C 31 октября по 30 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 170 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_13 m_ar_2

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 504 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:17 ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую структуру "Хизбаллы" в деревне Кила
    20:02 85-й день войны в Израиле. Хронология событий
    19:37 ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы
    17:59 SOHR: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по району военного аэродрома "Найраб" на севере Сирии
    17:52 Чемпионат Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" победил в Петах-Тикве
    17:12 ВВС ЦАХАЛа атаковали три группы террористов на территории Ливана
    16:32 Обстрелян центр Белгорода, есть погибшие и раненые
    15:32 Силы ЦАХАЛа продвинулись дальше на юг сектора Газы
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom