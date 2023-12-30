ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы

ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двоих израильских военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.

Старшина (резерва) Константин Сушко, 30 лет, из Тель-Авива, боец 7086-го инженерного батальона бригады "Голани", погиб в бою в центральной части сектора Газы.

Капитан Арэль Итах, 22 года, из Нетании, командир взвода разведывательной роты "Гивати", умер 30 декабря от ранений, полученных 22 декабря в бою на юге сектора Газы.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в том же бою, в котором погиб Константин Сушко, был тяжело ранен еще один боец (резервист) 7086-го инженерного батальона бригады "Голани". Кроме того, в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получили офицер 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати" и боец 7107-го батальона бригады "Нахаль". Также был тяжело ранен в ходе боев в центральной части сектора Газы боец (резервист) 5352-го подразделения 179-й бригады "Реэм". Боец 932-го батальона бригады "Нахаль" получил тяжелое ранение в ходе действий на границе с сектором Газы.

В результате автомобильного теракта возле Хеврона 30 декабря получил тяжелые травмы боец 7018-го резервного батальона.

C 31 октября по 30 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 170 военнослужащих ЦАХАЛа.

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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 504 военнослужащих ЦАХАЛа.