2024 год с "Эгед": Год испытаний, сплоченности и надежды
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Завершая 2024 год, мы в "Эгеде" оглядываемся на этот непростой период все же с воодушевлением. Несмотря на сложности и вызовы, нам удалось быть на передовой, обеспечивая наших пассажиров качественным и надёжным сервисом.
Испытания, которые нас укрепляют
Во время военных действий мы оставались на своих местах, поддерживая бесперебойную работу общественного транспорта. Наши водители обеспечивали перевозку солдат, эвакуацию жителей и помощь нуждающимся. Особая гордость – награждение нашего водителя Амаля Ханджара, спасшего множество людей в дни "чёрной субботы" 7 октября.
Новые горизонты
Мы активно развиваем наши услуги, внедряя новые маршруты и улучшая существующие решения для пассажиров. Среди достижений:
● Маршрут 100 в Ришон ле-Ционе: уникальный электрический автобус с большой вместимостью.
● Оптимизация маршрутов в Хадере: обновлённые маршруты, учитывающие потребности местных жителей.
● "Зелёные" города: Димона и Кармиэль стали первыми городами с 100% электрическим автобусным парком.
● Новые маршруты: запущены маршруты из Беэр-Яакова в Ришон ле-Цион и из Хайфы до нового аэропорта.
● Улучшение маршрутов в Эйлат: значительное увеличение количества пассажиров.
● Поддержка севера: усиление маршрутов для жителей, возвращающихся домой после боевых действий.
Международные достижения
В 2024 году "Эгед Европа" выиграла тендеры на управление общественным транспортом в нескольких странах Европы и подала заявки на новые проекты. Это укрепило нашу репутацию как лидера международного уровня.
Легкорельсовый транспорт в Гуш-Дане
Наша дочерняя компания "Тевель Метро" успешно управляет красной линией легкорельсового транспорта. Мы также планируем участвовать в будущих тендерах на управление дополнительными линиями.
Расширение услуг для групповых перевозок
Компания "Эгед Исэим", специализирующаяся на частных перевозках для групп, расширяет свою деятельность, предлагая удобные решения для корпоративных клиентов и туристов.
Поддержка и развитие кадров
В 2024 году мы запустили кампанию по привлечению женщин в сферу общественного транспорта. История Евгении, профессионального водителя, вдохновила многих!
Мы получили очень большой положительный отклик, которые привлек в компанию новых профессионалов! Мы предлагаем:
● Бесплатное обучение в нашей школе вождения.
● Оплату во время учёбы.
● Премия 50000 шекелей для выпускников, начавших работу в центральных филиалах компании.
● Индивидуальный подход к каждому сотруднику, благодаря чему мы получили награду Ассоциации "Человеческие ресурсы Израиля".
Если вы заинтересованы в карьере, приглашаем и вас.
Для обучения водителей автобуса
Признание в качестве обслуживания
"Эгед" вновь получил звание лучшего оператора общественного транспорта в Израиле. Это подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и заботе о пассажирах.
Взгляд в будущее
Мы с оптимизмом смотрим в 2025 год, продолжая стремиться к лидерству в транспортной отрасли и улучшению сервиса. Наш девиз неизменен: комфорт, надёжность и инновации для каждого!
Спасибо, что выбираете "Эгед". Вместе мы движемся вперёд!