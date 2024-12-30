2024 год с "Эгед": Год испытаний, сплоченности и надежды

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Завершая 2024 год, мы в "Эгеде" оглядываемся на этот непростой период все же с воодушевлением. Несмотря на сложности и вызовы, нам удалось быть на передовой, обеспечивая наших пассажиров качественным и надёжным сервисом.

Испытания, которые нас укрепляют

Во время военных действий мы оставались на своих местах, поддерживая бесперебойную работу общественного транспорта. Наши водители обеспечивали перевозку солдат, эвакуацию жителей и помощь нуждающимся. Особая гордость – награждение нашего водителя Амаля Ханджара, спасшего множество людей в дни "чёрной субботы" 7 октября.

Новые горизонты

Мы активно развиваем наши услуги, внедряя новые маршруты и улучшая существующие решения для пассажиров. Среди достижений:

● Маршрут 100 в Ришон ле-Ционе: уникальный электрический автобус с большой вместимостью.

● Оптимизация маршрутов в Хадере: обновлённые маршруты, учитывающие потребности местных жителей.

● "Зелёные" города: Димона и Кармиэль стали первыми городами с 100% электрическим автобусным парком.

● Новые маршруты: запущены маршруты из Беэр-Яакова в Ришон ле-Цион и из Хайфы до нового аэропорта.

● Улучшение маршрутов в Эйлат: значительное увеличение количества пассажиров.

● Поддержка севера: усиление маршрутов для жителей, возвращающихся домой после боевых действий.

Международные достижения

В 2024 году "Эгед Европа" выиграла тендеры на управление общественным транспортом в нескольких странах Европы и подала заявки на новые проекты. Это укрепило нашу репутацию как лидера международного уровня.

Легкорельсовый транспорт в Гуш-Дане

Наша дочерняя компания "Тевель Метро" успешно управляет красной линией легкорельсового транспорта. Мы также планируем участвовать в будущих тендерах на управление дополнительными линиями.

Расширение услуг для групповых перевозок

Компания "Эгед Исэим", специализирующаяся на частных перевозках для групп, расширяет свою деятельность, предлагая удобные решения для корпоративных клиентов и туристов.

Поддержка и развитие кадров

В 2024 году мы запустили кампанию по привлечению женщин в сферу общественного транспорта. История Евгении, профессионального водителя, вдохновила многих!

Мы получили очень большой положительный отклик, которые привлек в компанию новых профессионалов! Мы предлагаем:

● Бесплатное обучение в нашей школе вождения.

● Оплату во время учёбы.

● Премия 50000 шекелей для выпускников, начавших работу в центральных филиалах компании.

● Индивидуальный подход к каждому сотруднику, благодаря чему мы получили награду Ассоциации "Человеческие ресурсы Израиля".

Если вы заинтересованы в карьере, приглашаем и вас.

Для обучения водителей автобуса

Признание в качестве обслуживания

"Эгед" вновь получил звание лучшего оператора общественного транспорта в Израиле. Это подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и заботе о пассажирах.

Взгляд в будущее

Мы с оптимизмом смотрим в 2025 год, продолжая стремиться к лидерству в транспортной отрасли и улучшению сервиса. Наш девиз неизменен: комфорт, надёжность и инновации для каждого!

Спасибо, что выбираете "Эгед". Вместе мы движемся вперёд!