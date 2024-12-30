Стрельба на городском рынке в Хадере, ранены два человека

В полицию и службу "скорой помощи" поступили сообщения из Хадеры о стрельбе в районе городского рынка.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что известно о двух раненых в состоянии средней тяжести. Позднее парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние одного из раненых (мужчины примерно 30 лет) тяжелое. Раненые доставлены в больницу "Гилель Яфе".

Следственные органы склоняются к тому, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте, вместе с тем проверяются и другие версии. Ведется розыск подозреваемых.