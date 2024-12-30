Сирены в центре Израиля в связи с обстрелом из Йемена

В 23:11 была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в сотне населенных пунктов, от Герцлии (на севере) до Бейт-Гуврина (на юге).

Сирены были слышны в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве, Рамат-Гане, Холоне, Гиватаиме, Герцлии, Бат-Яме, Модиине, Савьоне, Пальмахим, Петах-Тикве, в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, Ашдоде, Явне, Ган-Явне и множестве других населенных пунктов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск баллистической ракеты из Йемена. Она была перехвачена до того, как вошла в воздушное пространство Израиля. Тревога была активирована из-за опасений падения фрагментов ракет-перехватчиков.

В связи с распоряжениями Управления тылом на фоне отражения очередной ракетной атаки из Йемена примерно на полчаса были приостановлены вылеты и принятие рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион". Два самолета, летевших из Рима и Кракова, были вынуждены совершать маневры около побережья Израиля, ожидая получения разрешения на посадку.

По данным новостной службы "Кан-11", обломки ракеты-перехватчика упали в Бейт-Шемеше.

На бульваре Санхедрин в Явне легковой автомобиль сбил девушку, бежавшую в бомбоубежище. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 18 лет) получила легкие травмы. Она доставлена в больницу "Каплан" в Реховоте.

Йеменский телеканал "Аль-Масира" передает, что хуситами в сторону Израиля были запущены две баллистические ракеты.