С места ДТП возле Текоа в больницу доставлены восемь пострадавших
На 356-й трассе, недалеко от поселка Текоа, произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадала восемь человек, среди которых двое, 40-летняя женщина и 13-летний подросток, получили травмы средней тяжести, остальные травмированы легко.
Все пострадавшие с места аварии доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день