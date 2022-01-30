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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 16:56

С места ДТП возле Текоа в больницу доставлены восемь пострадавших

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С места ДТП возле Текоа в больницу доставлены восемь пострадавших

На 356-й трассе, недалеко от поселка Текоа, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадала восемь человек, среди которых двое, 40-летняя женщина и 13-летний подросток, получили травмы средней тяжести, остальные травмированы легко.

Все пострадавшие с места аварии доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.


Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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