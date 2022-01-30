В южном Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадали два человека

Около полуночи на проспекте Бен-Цви в южном Тель-Авиве произошла авария с участием мотоцикла, пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мотоцикл сбил пешехода.

Мужчина примерно 50 лет, сбитый мотоциклом, получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Мужчина примерно 25 лет, работавший в службе доставки Wolt и управлявший мотоциклом, получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция проводит расследование.