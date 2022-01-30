Житель Нетании подозревается в причастности к убийству, совершенному полгода назад

В воскресенье, 30 января, была разрешена к публикации информация об аресте жителя Нетании по подозрению в причастности к убийству, совершенному летом 2021 года.

Как сообщила пресс-служба правоохранительных органов, расследование этого дела было начато прошлым летом после получения сообщения об исчезновении 55-летнего жителя Холона. 21 июля его тело было обнаружено в округе а-Шарон.

30 января полицией сообщила, что у следствия имеются серьезные основания подозревать, что 30-летний житель Нетании, задержанный ранее по другому делу, причастен к этому убийству. Полиция намерена обратиться в окружной суд Ришон ле-Циона с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила имя убитого: это Сергей Сагамонов, житель Холона.