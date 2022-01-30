СМИ: Либерман согласился на продление "зеленого стандарта" на неделю

Правительство продлит действие "зеленого стандарта" до 6 февраля. Об этом сообщает журналист газеты "Глобс" Ширит Авитан-Коэн.

Согласно опубликованной ею информации, министерство здравоохранения пришло к соглашению с министром финансов Авигдором Либерманом, который редко возражал против продления действия "зеленого стандарта". Еще одним министром, возражающим против такого шага, является министр юстиции Гидеон Саар. "Зеленый стандарт" должен прекратить свое существование. Как в Англии. Как в Дании. Нарушения прав человека были оправданы до тех пор пока у этого была эпидемиологическая логика. Сейчас ее нет. Я не проголосую за продление действия "зеленого стандарта"", - заявил накануне Саар.

Действие "зеленого стандарта" истекает в полночь 31 января.