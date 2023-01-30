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    В Израиле

    Кнессет проголосовал в первом чтении за законопроект о лишении гражданства и выдворении террористов

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    Кнессет проголосовал в первом чтении за законопроект о лишении гражданства и выдворении террористов
    Yonatan Sindel/Flash90

    В понедельник, 30 января, на пленарном заседании Кнессета в первом чтении был принят законопроект о лишении гражданства или вида на жительство террористов и выдворении их из Израиля.

    Законопроект поддержали 89 депутатов Кнессета. Таким образом, вместе с коалицией за законопроект голосовали представители оппозиции. Только 8 парламентариев проголосовали против.

    В законопроекте говорится: если гражданин или постоянный житель Израиля был признан виновным в преступлении против безопасности Израиля, был приговорен к реальному тюремному сроку за это преступление, и имеются доказательства того, что палестинская администрация выплачивает ему вознаграждение, он может быть лишен гражданства или статуса жителя и выдворен из Израиля в Палестинскую автономию или сектор Газы.

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    Если закон будет принят, то решение о лишении статуса постоянного жителя может принимать министр внутренних дел с согласия министра юстиции. Решение о лишении гражданства будет приниматься с судом.

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