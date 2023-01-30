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    В Израиле

    МИД Израиля возмущен заявлением Лаврова по поводу теракта в Иерусалиме и операции в Дженине

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    На месте теракта в Иерусалиме
    Olivier Fitoussi/Flash90     Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    AP Photo/Vahid Salemi     Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн
    Yonatan Sindel/Flash90

    В министерстве иностранных дел Израиля возмущены тем, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает жертв теракта в Иерусалиме и боевиков, убитых в ходе спецоперации в Дженине, пишет на сайте Ynet и в газете "Едиот Ахронот" политический обозреватель Итамар Айхнер.

    Кроме того, в израильском МИДе разочарованы тем, что Лавров в своих заявлениях уклонился от осуждения теракта.

    Министерство иностранных дел РФ ранее сообщило, что 28 и 29 января состоялись телефонные разговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и министром иностранных дел Палестинской автономии Риядом аль-Малики.

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    "Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности", – говорилось в сообщении МИД РФ. (Напомним, что в ходе антитеррористической операции в Дженине 26 января израильскими военными были убиты от восьми до девяти боевиков, в ходе перестрелки погибла женщина. А 27 января в Иерусалиме террорист убил семь человек (шесть мирных израильтян и одну гражданку Украины) и был застрелен.)

    МИД РФ далее заявил: "С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям. С.В.Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки. Состоялся откровенный и заинтересованный обмен мнениями относительно перспектив развития ситуации в ближневосточном регионе с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования. С.В.Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий "квартета" международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе. Кроме того, министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Была подтверждена готовность развивать взаимовыгодное разноплановое сотрудничество между странами".

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    Лавров провел телефонные беседы с главами МИД Израиля и Палестинской автономии, выразив соболезнования обоим
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